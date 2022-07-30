2022/07/30 | 21:05 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Wr9YrcV4UVI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اعتصام داخل البرلمان.. وتعليق جلساته.. والاطار يدعو للحوار في نشرة الـ 8 مساء من #العراقية_الإخبارية) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اعتصام داخل البرلمان.. وتعليق جلساته.. والاطار يدعو للحوار في نشرة الـ 8 مساء من #العراقية_الإخبارية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).