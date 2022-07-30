2022/07/30 | 21:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

🔻رئيس مجلس القضاء الاعلى يستقبل رئيس الوزراء

▪️الجانبان بحثا الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في حماية مبنى مجلس القضاء الاعلى

▪️رئيس مجلس القضاء شكر رئيس الوزراء والقوات الامنية على جهودهم في حماية مؤسسات الدولة والمواطنين المتظاهرين الذين يعبرون عن احتجاجهم بالطرق السلمية

▪️الجانبان حثا الاطراف السياسية على تبني لغة الحوار لمعالجة النقاط الخلافية وضرورة احترام السياقات الدستورية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تفاصيل لقاء الكاظمي وزيدان) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تفاصيل لقاء الكاظمي وزيدان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).