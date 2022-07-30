الانواء الجوية تحذر من موجة حرارة شديدة ستصل العراق

2022/07/30 | 21:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداداعلن الهيئة العامة للأنواء الجوية، اليوم السبت، عن موجة حرارة شديدة تبدأ من الاثنين المقبل في الوسط والجنوب، محذرة من التعرض المباشرة لأشعة الشمس المباشرة.

وقالت الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "من المتوقع ان تتأثر البلاد بارتفاع درجات الحرارة للمنطقتين الوسطى والجنوبية نتيجة تعمق تأثير المنخفض الجوي الحراري الموسمي والذي يسبب ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة في عموم البلاد".

وأضافت ان "الموجة تبدأ من يوم الإثنين القادم الموافق 1 آب 2022 ويستمر هذا الارتفاع لعدة ايام للمحافظات كافة ويكون اقل شدة في المنطقة الشمالية"، داعية المواطنين الى "عدم التعرض لأشعة الشمس بصورة مباشرة في مثل هكذا ارتفاع لتجنب حالات الاعياء والأضرار الصحية".

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