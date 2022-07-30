2022/07/30 | 21:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سليم سالم يعشق العود منذ الطفولة: ألواح السماء تجسّد الرحلة منذ خلق آدم إلى يومنا بغداد- ياسين ياس احتفى الملتقى الاذاعي والتلفزيوني ،بالموسيقار سليم سالم للحديث عن مسيرته الفنية والموسيقية،وعلى قاعة الجواهري في اتحاد ادباء العراق ،قدم الجلسة رئيس الملتقى صالح الصحن قائلا ان (نتواصل في اشاعة الثقافة الاصيلة في العراق من خلال الكلمة، والصورة […]

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