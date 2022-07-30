2022/07/30 | 21:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مهرجان الطف المسرحي يطلق فعالياته النجف – سعدون الجابري ضيفت محافظة النجف فعاليات مهرجان الطف المسرحي الثاني ، دورة الفنان الراحل علي المطبعي ، التي اقيمت على قاعة جامعة الكوفة .بحضور محافظ النجف ماجد الوائلي ، و بمشاركة نخبة من الفنانين.وقال الوائلي في كلمة أفتتاح المهرجان ( نثمن الدور الكبير للفنانين العراقيين في تجسيد […]

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