2022/07/30 | 21:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- موهبة طفلة تتحمل العائلة مسؤولية اكتشاف مواهب الاطفال ودعمها وتنميتها ، وموهبة الطفلة فاطمة في الرسم جذبت انتباه والدها الشاعر والكاتب وليد الشطري وجعلته يصاب بالذهول ، واللوحة المرفقة بريشتها.

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