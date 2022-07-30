بكلمتين وصورة.. رونالدو ينهي الجدل بشأن مستقبله

2022/07/30 | 21:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أنهى البرتغالي كريستيانو رونالدو، الجدل المثار حول مستقبله مع مانشستر يونايتد، بالعودة لتدريبات اليونايتد، اليوم السبت، بعد فترة غياب طويلة.

ونشر رونالدو على حسابه في موقع “تويتر”، صورة له مع عدد من اللاعبين الشباب في يونايتد في التدريبات، وكتب عليها “العمل في تقدم”.

وهذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها رونالدو في تدريبات مانشستر يونايتد استعداد للموسم الجديد، بعدما تخلف عن السفر مع بعثة الفريق إلى تايلاند وأستراليا في جولة تحضيرية تسبق الموسم، وسط أنباء عن تقدم “الدون” بطلب للرحيل عن “الشياطين الحمر” هذا الصيف.

Working in progress…💪🏽 pic.twitter.com/E2G5ZEayeG

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) July 30, 2022

ولم ينضم رونالدو أيضا لقائمة يونايتد التي واجهت أتلتيكو مدريد، ظهر اليوم السبت، ضمن تحضيرات فريقه لخوض غمار الموسم المقبل.

وسيلعب مانشستر يونايتد، غدا الأحد، مباراته الأخيرة ضمن تحضيراته للموسم الجديد حيث يواجه رايو فاييكانو الإسباني وديا.

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