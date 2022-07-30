الكاظمي وزيدان يحثان كافة الأطراف السياسية لتبني لغة الحوار

2022/07/30 | 21:10 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يرث نيوز / حث كل من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم السبت، كافة الأطراف السياسية لتبني لغة الحوار

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