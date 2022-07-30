الشيوعي العراقي يضع شروطا حول اجراء انتخابات مبكرة

2022/07/30 | 22:04 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وضع اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، اليوم السبت، شروطا حول اجراء انتخابات مبكرة.وذكر بيان للحزب تلقته ايرث نيوز، انه “يشتد بنا القلق ونحن نتابع التطورات السياسية والميدانية الأخيرة، وتداعياتها الخطيرة التي قد تجرّ البلاد إلى ما لا تحمد عقباه، وتتحمل القوى التي تعلن تمسكها بنهج المحاصصة الطائفية والإثنية، مسؤولية هذه التطورات، علما […]

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