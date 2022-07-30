مركز البيانات الوطني يعلن انتهاء مدة التسجيل عبر تطبيق “شمول” الخاص بذوي الهمم

2022/07/30 | 22:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ بغداد..أكدت الامانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم السبت، انتهاء مدة التسجيل عبر تطبيق “شمول” الخاص بذوي الهمم.وقالت الامانة في بيان تلقاه /المركز الخبري الوطني/، إن “مركز البيانات الوطني، في الأمانة العامة […]

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