الشرطة الصينية تعثر على متهم بقتل 3 رجال مقتولا

2022/07/30 | 22:08 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الشرطة الصينية اليوم السبت عثورها على جثة مطلوب بقتل ثلاثة أشخاص بسلاح ناري في مقاطعة سيتشوان جنوب غرب الصين.

وعُثر على جثة الرجل في الجبال بالقرب من محافظة ماتشوان، وتشير طبيعة الإصابات إلى أنه توفي جراء السقوط من ارتفاع شاهق.

وبعد إجراء التحقيقات، وتشريح الجثة وتحديد الهوية باستخدام اختبار الحمض النووي، تم التأكد من أن الجثة هي جثة الشخص المطلوب.

ولا تزال التحقيقات في الحوادث جارية، حيث أنه لم يتضح بعد ما الذي أجبر الرجل على استخدام الأسلحة النارية، وما هي أسباب وفاته.

ووقع إطلاق للنار في محافظة متشوان بمقاطعة سيتشوان يوم 26 يوليو.



ونتيجة لذلك، أصيب شخصان، وقتل ثلاثة أشخاص.



وهرب المشتبه به من مكان الحادث وتم وضعه على قائمة المطلوبين.

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