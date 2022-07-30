2022/07/30 | 22:08 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد أستاذ الإعلام بالجامعة العراقية فاضل البدراني أن التيار الصدري يريد تغيير قواعد اللعبة السياسية في العراق، لأن "كل القوى السياسية أصبحت متهمة بالفساد"، وقال إن حكومة تصريف أعمال هي المدخل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق على صفيح ساخن.. هل يتخلى الإطار التنسيقي عن مرشحه لاحتواء الأزمة؟ وهل يتراجع التيار الصدري؟) نشر أولاً على موقع (الجزيرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق على صفيح ساخن.. هل يتخلى الإطار التنسيقي عن مرشحه لاحتواء الأزمة؟ وهل يتراجع التيار الصدري؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الجزيرة).