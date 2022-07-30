دراسة: مكملات فيتامين (د) لا تساعد كبار السن على تجنب كسور العظام

2022/07/30 | 22:09 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… تشير دراسة كبرى إلى أن تناول مكملات فيتامين (د) يوميا لا يساعد الشخص على تجنب كسور العظام – وهو ما يتناقض مع سنوات من النصائح الطبية التي قالت خلاف ذلك.ووجد الباحثون بقيادة كلية الطب بجامعة هارفارد في بوسطن، ماساتشوستس، أن الأشخاص الذين استخدموا المكملات لم يكونوا أقل عرضة للإصابة بكسور العظام من […]

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