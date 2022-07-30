2022/07/30 | 22:10 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. جمال الضاري: على جميع الفرقاء التنازل والتضحية ووضع مصلحة العراق وشعبه نصب أعينهم) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: nNtYzCWdbV0
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. جمال الضاري: على جميع الفرقاء التنازل والتضحية ووضع مصلحة العراق وشعبه نصب أعينهم) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. جمال الضاري: على جميع الفرقاء التنازل والتضحية ووضع مصلحة العراق وشعبه نصب أعينهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).