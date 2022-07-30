مسؤول سرايا السلام يعقد اجتماعاً في النجف

2022/07/30 | 22:12 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عقد مسؤول سرايا السلام، اليوم السبت، اجتماعاً في محافظة النجف ركّز فيه على الجانبين الأمني والاستخباري.

وجاء في بيان لإعلام السرايا، إن "المسؤول العام لسرايا السلام أبو مصطفى الحميداوي يعقد اجتماعاً موسعاً مع آمر اللواء 301 لسرايا السلام في النجف الأشرف".

وأضافت أن "الاجتماع تم بحضور مسؤولي الاختصاصات، ركّز فيه على الجانبين الأمني والاستخباري من أجل ديمومة استقرار المحافظة".

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