2022/07/30 | 22:12 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، السبت، بإعادة فتح ساحة التحرير وسط بغداد أمام حركة المركبات.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "تم إعادة فتح ساحة التحرير امام حركة المركبات بعدة اغلاقها خلال التظاهرات".

وكان متظاهرون قد أقدموا اليوم على اقتحام المنطقة الخضراء ثم مجلس النواب، ليعلن بعدها مدير مكتب الشهيد الصدر في بغداد ابراهيم الجابري، عن اعتصام مفتوح داخل البرلمان؛ رفضاً لترشيح محمد شياع السوداني لمنصب رئاسة الحكومة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بغداد.. إعادة فتح ساحة التحرير أمام حركة المركبات) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بغداد.. إعادة فتح ساحة التحرير أمام حركة المركبات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).