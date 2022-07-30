محافظة بغداد تحدد تسعيرة أمبير المولدات الأهلية والحكومية لشهر آب

2022/07/30 | 22:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

حددت محافظة بغداد، السبت، تسعيرة أمبير المولدات الأهلية والحكومية خلال شهر آب المقبل.

وقالت المحافظة في بيان، إنه "بناء على توجيهات محافظ بغداد محمد جابر العطا، تقرر أن تكون تسعيرة الأمبير لشهر آب للمولدات الأهلية والحكومية وفق ما يلي:-

١.



تسعيرة التشغيل (العادي) من الساعة ١٢ ظهراً وحتى الساعة الواحدة ليلاً بـ (٧٠٠٠ )، سبعة الاف دينار وبالتناوب مع الكهرباء الوطنية.

٢.



تكون تسعيرة التشغيل الليلي من الساعة الثانية عشر ظهراً وحتى الساعة السادسة صباحاً ٨٠٠٠ (ثمانية الاف دينار)، وبالتناوب مع الكهرباء الوطنية.

٣- يكون سعر الأمبير ( ١٤٠٠٠ )، أربعة عشر الف دينار بالنسبة للتشغيل الذهبي (٢٤) ساعة وبالتناوب مع الكهرباء الوطنية.

٤- تخويل مسؤولي الوحدات الأدارية صلاحية تحديد سعر الأمبير (تقليل التسعيرة فقط)، بما يتلائم مع تجهيز الطاقة الكهربائية للمنطقة، بشرط ان لا يتعدى السعر الذي تم تحديده.

٥- تخويل مسؤولي الوحدات الأدارية صلاحية إضافة (١٠٠٠ - ٢٠٠٠)، دينار للأمبير الواحد للمولدات الذين ليس لديهم حصة وقودية.

٦- الالتزام بكافة التعليمات والتوصيات التي صدرت من محافظة بغداد بخصوص المتابعة والاشراف واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين.

٧- العمل على تفعيل ما ورد في التوصيات والتعليمات والتوجيهات السابقة وبشكل مباشر من قبل رئيس الوحدة الإدارية.

٨-نؤكد على ضرورة تنسيق الجهود بين جميع الأطراف المعنية والوقوف ضد كل من يحاول استغلال حاجة المواطن".

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