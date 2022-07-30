2022/07/30 | 22:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي يحذّر من الفتنة ويطالب القوى بتقديم تنازلات دعوات إلى التهدئة وحوار يغلّب المصلحة الوطنية ويجنّب التصعيد المقلق بغداد- قصي منذر دعت الحكومة واطراف سياسية ،عقب بدء انصار التيار الصدري اعتصامهم المفتوح تحت قبة مجلس النواب ،الى التهدئة والجلوس الى طاولة الحوار ، وتغليب المصلحة الوطنية وتجنب اي تصعيد مقلق.واكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي […]

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