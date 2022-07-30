2022/07/30 | 22:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشكيل حكومة جديدة في حكم المجهول بعد إعتصام الصدريين تحت قبة البرلمان بغداد – الزمان اصبح مسعى الكتل والاحزاب السياسية لتشكيل حكومة جديدة ، في حكم المجهول، بعد اقتحام انصار التيار الصدري خلال 72 ساعة ،المنطقة الخضراء للمرة الثانية عقب اجتياز الكتل الكونكريتية والحواجز الامنية ،لاعلان الاعتصام المفتوح داخل قبة مجلس النواب حتى تحقيق المطالب […]

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