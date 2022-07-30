2022/07/30 | 22:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلبوسي يعلّق جلسات البرلمان حتى إشعار آخر : نعيش أوضاعاً صعبة تتطلّب كظم الغيض والتحلّي بالحلم بغداد – الزمان قرر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، تعليق عقد جلسات البرلمان حتى إشعار آخر، فيما دعا رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي إلى اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المؤسسات والمتظاهرين. وقال الحلبوسي في بيان تلقته (الزمان) امس (نعيش اوضاع صعبةً […]

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