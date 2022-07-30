مدرب مانشستر سيتي يتوج بكل القاب انجلترا

2022/07/30 | 22:12 - المصدر: بغداد اليوم

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اصبح المدرب كلوب، بعد قيادته لفريق ليفربول بالتتويج بلقب كأس السوبر الإنجليزي على حساب مانشستر سيتي، متوجا بكل الألقاب المحلية في إنجلترا (الدوري، كأس الاتحاد، كأس الرابطة، السوبر)!

وكذلك بعد هذا اللقب، أصبح كلوب متوجا بكل الألقاب، في كل المنافسات التي خاضها مع ليفربول (دوري الأبطال، كأس السوبر الأوروبي، كأس العالم للأندية)، باستثناء لقب الدوري الأوروبي، حيث خسر النهائي ضد إشبيلية، في موسمه الأول مع ليفربول!

وتوج فريق ليفربول بلقب كأس السوبر الإنجليزي، بعد فوزه المستحق على مانشستر سيتي (3-1)! وذلك في افتتاح الموسم الإنجليزي الساخن المنتظر.

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