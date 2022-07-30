أطلقته الصين قبل أسبوع.. ما قصة الصاروخ التائه؟ ومتى وأين يتوقع سقوطه؟

2022/07/30 | 22:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يترقب العالم سقوط حطام صاروخ صيني تائه، وسط مخاوف من حطامه الهائل ولكن دون تحديد مكان سقوطه.الصاروخ "Long March 5" من طراز "CZ-5B"، الذي يتوقع أن يسقط مساء السبت، أطلقته الصين الأحد الماضي، حاملا على متنه الوحدة الثانية من محطة الفضاء الصينية التي تبنيها بكين..CNN بالعربية التقت الدكتور أستاذ فيزياء الفلك وعلوم الفضاء في جامعة البلقاء التطبيقية الأردنية لمعرفة المزيد حول الصاروخ.

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