ليفربول يتوج بدرع المجتمع بفوز مثير على السيتي

2022/07/30 | 22:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحرز ليفربول درع المجتمع التي تجمع بطلي الدوري الإنكليزي الممتاز ومسابقة الكأس بفوزه على مانشستر سيتي 3-1 السبت على ملعب "كينغ باور ستاديوم" في ليستر.

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