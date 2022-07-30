مرصد الحريات الصحفية يدين الإعتداء على اعلامي عراقي

2022/07/30 | 22:14 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أدان المرصد العراقي للحريات الصحفية، 07/30/2022، الإعتداء الوحشي الذي تعرض له علي الذبحاوي مقدم...

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