2022/07/30 | 22:14 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: دعت جهات داخلية وخارجية، السبت 30 تموز 2022، القوى والأحزاب السياسية الى الحوار ووقف...

ظهرت المقالة دعوات الى الحوار بعد اقتحام البرلمان والخضراء..



وتحليلات تصفها بـ المتأخرة أولاً على المسلة.

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