مصرع وفقدان عراقيين جراء الفيضانات في ايران (فيديو)

2022/07/30 | 22:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات الإيرانية في مدينة

مشهد، اليوم السبت، عن مصرع ستة سياح

عراقيين وفقدان ثلاثة آخرين؛ جراء غرق

حافلة كانت تقلهم بفيضانات ضربت أطراف

المدينة.

وقال نائب حاكم مدينة مشهد محسن داوري

للصحفيين:

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