السفارة الامريكية بشأن اعتصام الصدريين: نراقب عن كثب

2022/07/30 | 22:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبرت السفارة الامريكية في العراق،

hgيوم السبت، عن قلقها من الاضطرابات في

العاصمة بغداد، داعية في ذات الوقت إلى

ضبط النفس، فيما اكدت انها "تراقب عن

كثب".

وقالت السفارة في بيان تابعته وكالة نون

الخبرية

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