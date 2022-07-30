زيدان والكاظمي يبحثان الاجراءات المتخذة من الحكومة في حماية مبنى مجلس القضاء الأعلى

2022/07/30 | 22:16 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم السبت، مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاجراءات التي اتخذتها الحكومة في حماية مبنى القضاء.

وقال المجلس في بيان تابعته خبر برس (واخ)، “بتاريخ اليوم، السبت الموافق 30 /7 /2022 استقبل رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان، مصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء وبحث معه الاجراءات التي اتخذتها الحكومة في حماية مبنى مجلس القضاء الاعلى”.

وشكر زيدان، “رئيس الوزراء وكافة القوات الامنية على جهودهم في حماية مؤسسات الدولة والمواطنين المتظاهرين الذين يعبرون عن احتجاجهم بالطرق السلمية، فيما حث الجانبين كافة الاطراف السياسية لتبني لغة الحوار لمعالجة النقاط الخلافية وضرورة احترام السياقات الدستورية”.

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