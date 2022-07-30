وزارة التربية تقرر استمرار الامتحانات العامة الوزارية ليوم غد الاحد

2022/07/30 | 22:57 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قررت وزارة التربية، استمرار الامتحانات العامة الوزارية ليوم غد الاحد.وذكر بيان للوزارة تلقته ايرث نيوز، انها “قررت استمرار الامتحانات العامة (الوزارية) ليوم غد الاحد وفق الجدول المقرر ، متمنيةً لأبنائنا الطلبة دوام الموفقية والنجاح”.أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم السبت، أن رئيس الوزراء، السيد مصطفى الكاظمي وجه بتعطيل الدوام الرسمي ليوم […]

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