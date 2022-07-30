الحزب الشيوعي العراقي يدعو الى حل البرلمان والذهاب نحو انتخابات مبكرة

2022/07/30 | 23:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ بغداد..دعا الحزب الشيوعي العراقي، اليوم السبت، الى حل البرلمان والذهاب نحو انتخابات مبكرة.وذكر بيان للحزب تلقاه /المركز الخبري الوطني/، إنه “يشتد بنا القلق ونحن نتابع التطورات السياسية والميدانية الأخيرة، وتداعياتها […]

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