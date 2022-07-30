2022/07/30 | 23:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ بغداد..قررت وزارة التربية، اليوم السبت، استمرار الامتحانات العامة الوزارية ليوم غد الاحد.وقالت الوزارة في بيان تلقاه /المركز الخبري الوطني/، إنها “تقرر استمرار الامتحانات العامة (الوزارية) ليوم غد الاحد وفق الجدول […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التربية تقرر استمرار الامتحانات الوزارية ليوم غد الاحد وفق الجدول المقرر المركز الخبري الوطني.

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