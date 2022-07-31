2022/07/31 | 00:00 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: fOmsjx0Ds00

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. موكب حسيني داخل داخل مجلس النواب) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. موكب حسيني داخل داخل مجلس النواب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).