قيادة الفضاء الأمريكية تعلن مكان سقوط الصاروخ الصيني

2022/07/31 | 00:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سقطت بقايا صاروخ صيني ضخم كان ينزل بشكل لا يمكن السيطرة عليه إلى الأرض، واخترق الغلاف الجوي فوق المحيط الهندي في حوالي الساعة 12:45 مساءً بالتوقيت الشرقي، حسب قيادة الفضاء الأمريكية على تويتر.

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