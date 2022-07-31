الكهرباء تحقيق أعلى إنتاج في تاريخ المنظومة بالعراق

2022/07/31 | 00:01 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أعلنت وزارة الكهرباء، 07/30/2022، تحقيق انتاج تأريخي غير مسبوق لمنظومة الطاقة الكهربائية واستقرار عالي...

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