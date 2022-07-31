ليفربول يتغلب على السيتي بثلاثية ويتوج بكأس الدرع الخيرية

2022/07/31 | 00:01 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: توج نادي ليفربول بلقب كأس الدرع الخيرية بفوزه على مانشستر سيتي 3-1، في المباراة...

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