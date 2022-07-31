مرة أخرى.. البيت الأبيض يعلن إصابة

2022/07/31 | 00:02 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلن البيت الأبيض، أن فحصًا جديدًا للرئيس جو بايدن يظهر إصابته مجددا بفيروس كورونا.وقال البيات الأبيض في بيان، اليوم السبت، أنه الرئيس الأمريكي سيواصل فترة العزل بعد تشخيصه مجددا بكورونا، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.وأوضح طبيب …

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