تمّن وشاي وبطيخ: مناصرو الصدر يفترشون أروقة البرلمان العراقي

2022/07/31 | 00:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-(أ ف ب) – في حديقة البرلمان العراقي، يعد متظاهرون الشاي على موقد بدائي، فيما يوزع آخرون البطيخ.هنا، جاءت أم مهدي مع أطفالها الأربعة، عازمةً على البقاء في المكان حتى يطلب مقتدى الصدر من المعتصمين العودة إلى بيوتهم.وملأ آلاف من المتظاهرين السبت مرةً جديدةً البرلمان، هدفهم الوحيد: البقاء “طاعةً” للزعيم الشيعي النافذ.[…]

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