محمد توفيق علاوي يصدر بيانا بشان تضاهرات الصدريين

2022/07/31 | 00:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر السياسي العراقي محمد توفيق علاوي

بيانا بشان تضاهرات التيار الصدري

الجارية في العاصمة بغداد

وتنشر وكالة نون الخبرية النص الكامل

لبيان علاوي كما يلي

بسم الله الرحمن الرحيم

((مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ

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