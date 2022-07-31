العتبة الحسينية تعلن اختتام الدورات التدريبية الصيفية بمشاركة (٢١) الف طالبة وطالبة من 12 محافظة

2022/07/31 | 00:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت العتبة الحسينية المقدسة عن

مشاركة ( ٢١) الف طالب وطالبة في الدورات

الصيفية التي تقيمها المدارس الدينية

التابع لها.

واكد رئيس قسم الشؤون الدينية في

العتبة الحسينية المقدسة الشيخ احمد

الصافي في

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