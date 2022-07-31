بالصور .. وصول الدعم اللوجستي للمنطقة الخضراء مع تواصل اعتصام المتظاهرين

2022/07/31 | 00:05 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

وصلت قوافل الدعم اللوجستي الى المنطقة الخضراء، مساء اليوم السبت، فيما تواصل جموع المتظاهرين من أبناء التيار الصدري اعتصامها المفتوح داخل مبنى مجلس النواب.

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