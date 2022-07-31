التربية تقرر استمرار امتحانات السادس الاعدادي يوم غد الاحد

2022/07/31 | 00:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغدادقررت وزارة التربية، اليوم السبت، استمرار امتحانات السادس الاعدادي ليوم غدً الاحد.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم): "تقرر استمرار الامتحانات العامة (الوزارية) ليوم غد الاحد وفق الجدول المقرر".

وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أعلنت، اليوم السبت،عن تعطيل الدوام الرسمي لدوائر الدولة ليوم غد الاحد.

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