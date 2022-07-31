المتظاهرون يباشرون بنصب خيمة الموكب امام بوابة مجلس النواب

2022/07/31 | 00:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حصلت (بغداد اليوم)، السبت، على صور توضح مباشرة المتظاهرون بنصب خيمة الموكب امام بوابة مجلس النواب العراقي في المنطقة الخضراء.

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