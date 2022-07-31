الكاظمي يوجه بتعطيل الدوام الرسمي في المؤسسات الرسمية كافة ليوم غد الأحد

2022/07/31 | 00:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، بتعطيل الدوام الرسمي في المؤسسات الرسمية كافة، ليوم غد الأحد.

وذكرت الامانة العامة لمجلس الوزراء في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وجه بتعطيل الدوام الرسمي في المؤسسات الرسمية كافة، ليوم غد الأحد، 31/7/2022، باستثناء المؤسسات الأمنية، وأن تكون نسبة دوام الدوائر الخدميّة والصحيّة 50%.".

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