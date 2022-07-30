الكاظمي وزيدان يحثان الأطراف السياسية إلى تبني لغة الحوار

2022/07/31 | 00:08 - المصدر: قناة التغيير

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بحث رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان ورئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اجراءات الحكومة في حماية مبنى مجلس القضاء الاعلى.

وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان، إن رئيسه القاضي فائق زيدان، استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وبحث معه الاجراءات التي اتخذتها الحكومة في حماية مبنى مجلس القضاء الأعلى، وأضاف أن الجانبين حثا الأطراف السياسية كافة إلى تبني لغة الحوار واحترام السياقات الدستورية

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