بايرن ميونخ يتوج بطلا لكأس السوبر الألماني

2022/07/31 | 00:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة - واعتوج بايرن ميونخ بطلا لكأس السوبر الألماني بعدما تغلب على لايبزيج في معقله ريد بول أرينا (5-3)، اليوم السبت.وخاض بايرن المباراة بصفته بطلا للبوندسليجا، فيما شارك لايبزيج لأول مرة بعد فوزه الموسم الماضي بلقب كأس ألمانيا.أهداف البايرن جاءت عن طريق جمال موسيالا، ساديو ماني، بينيامين بافارد، سيرجي جنابري وليروي ساني، في الدقائق 14، 31، 45، 66 و90+8، فيما سجل مارسيل هالستنبيرج، كريستوفر نكونكو وداني أولمو أهداف لايبزيج (د59، 77 و89).





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