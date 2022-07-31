ما الذي أوصل الأمور في العراق إلى نقطة التأزم؟

2022/07/31 | 00:18 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراكمت الخلافات بين التيار الصدري والإطار التنسيقي في العراق حتى وصلت الأمور إلى المشهد الذي نراه اليوم.وبدأ التوتر السياسي يزيد حدةً منذ انتخابات العام الماضي وما تلاها من انسداد أفق تشكيل حكومة..

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