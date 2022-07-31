2022/07/31 | 00:32 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت معظم الأحزاب والتيارات العراقية إلى التهدئة والتوصل إلى حل يُرضي الأطرافَ كافة.يأتي ذلك بعد أن تمكن أنصار التيار الصدري من اقتحام المنطقة الخضراء ودخول مبنى مجلس النواب، مطالبين بعدم انعقاد جلسة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دعوات إلى التهدئة وضرورة التوصل إلى حل الأزمة العراقية) نشر أولاً على موقع (الجزيرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دعوات إلى التهدئة وضرورة التوصل إلى حل الأزمة العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الجزيرة).