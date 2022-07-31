2022/07/31 | 00:59 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: في حديقة البرلمان العراقي، يعد متظاهرون الشاي على موقد بدائي، فيما يوزع آخرون البطيخ....

ظهرت المقالة أم مهدي وأولادها الأربعة ترفض الانسحاب من البرلمان..



والمتظاهرون يتحولون الى نواب أولاً على المسلة.

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