تفاعلات الساعة.. النظام السياسي بات عقيما والنظام الرئاسي هو الحل

2022/07/31 | 00:59 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: تنشر وكالة المسلة ابرز الحوارات عبر الفضائيات التلفزيونية، 07/30/2022.الناشط السياسي حسين الشلخ خلال...

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النظام السياسي بات عقيما والنظام الرئاسي هو الحل أولاً على المسلة.

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