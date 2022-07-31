كأس السوبر الألمانية: بايرن يحتفظ باللقب ويبدأ عهد ما بعد ليفاندوفسكي

2022/07/31 | 01:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأ بايرن ميونيخ الألماني عهده الجديد، السبت، من دون هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي، محرزاً لقب الكأس السوبر الألمانية للموسم الثالث توالياً، بفوزه على لايبزيغ بنتيجة 5-3، بينها هدف لوافده الجديد السنغالي ساديو مانيه.

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